В Manor Lords появятся осады и замки

Автор невероятно успешного средневекового градостроительного симулятора Manor Lords предложил игрокам выбрать, какую из механик они хотят увидеть раньше всего. В лидеры голосования вырвался вариант «Замки и осады», сразу за ним же идут «Города, управляемые компьютером». А вот «Контент для экономики в поздней игре» и «Другие типы карт» набрали не так много голосов. Впрочем, подразумевается, что рано или поздно в Manor Lords появится все перечисленное.

К слову, намекнул разработчик и на возможное появление поддержки модов.