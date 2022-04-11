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HLTV.org признал S1mple лучшим снайпером ESL Pro League Season 15

Пьеретта АРКАН
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Игрок российской команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев признан лучшим снайпером на турнире ESL Pro League Season 15 по версии портала HLTV.org.

Игрок российской команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев признан лучшим снайпером на турнире ESL Pro League Season 15 по версии портала HLTV.org.

Такого признания игроку удалось достичь благодаря результату статистики в 0,47 убийств за раунд и 173 фрагами из AWP.

Помимо Костылева, был высоко оценен эстонский игрок Робин «ropz» Коль из команды FaZe Clan — он получил звание самого ценного игрока EPL S15. Лучшим клатчером признан киберспортсмен из ENCE — Олек «hades» Мишкевич. Он выиграл 16 раундов в ситуации один на один или против нескольких соперников.

ESL Pro League Season 15 прошел с 9 марта по 10 апреля. Команда FaZe Clan стали чемпионами турнира.

FaZe Clan стали чемпионами 15-го сезона ESL Pro League по&nbsp;CS:GO. FaZe Clan стали чемпионами 15-го сезона ESL Pro League по CS:GO

Коллективы разыграли призовой фонд в размере 823 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.

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