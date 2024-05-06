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Специально к Дню победы в России выпустили «праздничный» iPhone 15 Pro — он стоит невероятно дорого

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Caviar.

Известная российская фирма Caviar, предлагающая «лакшери» — версии iPhone и другие дорогие аксессуары, показала iPhone 15 Pro «Победа». В его корпусе используется авиационный титан с рельефным узором, а дополняют образ красная телячья кожа и ювелирная эмаль в цветах Георгиевской ленты.

Айфон. «Золотой Айфон» из шоколада стоит дороже настоящего

Кроме того, в комплекте идет кейс со встроенным дисплеем, показывающим патриотические видео под песню «День Победы». Стоит такое удовольствие недешево — 519 тысяч рублей. Впрочем, это далеко не самый дорогой айфон на витрине Caviar.

Источник: caviar-phone.ru
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