Специально к Дню победы в России выпустили «праздничный» iPhone 15 Pro — он стоит невероятно дорого

Известная российская фирма Caviar, предлагающая «лакшери» — версии iPhone и другие дорогие аксессуары, показала iPhone 15 Pro «Победа». В его корпусе используется авиационный титан с рельефным узором, а дополняют образ красная телячья кожа и ювелирная эмаль в цветах Георгиевской ленты.

Кроме того, в комплекте идет кейс со встроенным дисплеем, показывающим патриотические видео под песню «День Победы». Стоит такое удовольствие недешево — 519 тысяч рублей. Впрочем, это далеко не самый дорогой айфон на витрине Caviar.