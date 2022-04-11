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Сегодня, 18:14

Моргенштерн принял вызов на дуэль с Shadowraze в Dota

Пьеретта АРКАН
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Репер Моргенштерн.

Российский рэпер Моргенштерн принял вызов стримера Яна «Shadowraze» Брагина. Обсуждение встречи состоялось во время прямого эфира в Telegram.

Моргенштерн согласился провести дуэль, однако отметил, что хотел бы играть на случайном герое. Также одним из обязательных условий оба артиста назвали трансляцию на канале Моргенштерна на Twitch. Исполнители еще не назвали дату проведения дуэли. Пока что Алишер не может зарегистрировать аккаунт на Twitch, потому что его никнейм уже занят.

Ранее рэпер Shadowraze вызвал Моргенштерна на дуэль 1 на 1 на Shadow Fiend.
Shadowraze поставил на кон 1 миллион рублей, а в случае выигрыша рэпера Моргенштерн записал бы с ним совместный трек. Позже Shadowraze повысил ставку до 5 миллионов рублей.

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