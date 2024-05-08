Sony уволила комьюнити-менеджера Helldivers 2 — ранее он заступился за заблокированных в шутере игроков

Комьюнити-менеджера Helldivers 2 с ником Spitz уволили после того, как он заступился за геймеров с заблокированными аккаунтами в шутере.

Helldivers 2. Фото Sony

Парень призывал занижать шутеру оценки и требовать возврат средств — все ради того, чтобы Sony пересмотрела свое решение об обязательной привязке PSN к аккаунту Helldivers 2 на ПК.

Helldivers 2. Фото Sony

«Я ценю всю поддержку и еще больше ценю то, что все снова могут играть в игру без ограничений. Я знал, что иду на риск, говоря о возврате денег и негативных отзывах. Я остаюсь при своем мнении. Моя работа заключалась в том, чтобы представлять сообщество, что я и сделал», — написал Spitz в соцсетях.