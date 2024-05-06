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Сегодня, 17:20

Россияне скупают консоли и ноутбуки перед майскими праздниками

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Unsplash/Triyansh Gill

Издание «Ведомости» сообщает, что спрос на связанную с играми и другими развлечениями электронику в России заметно вырос. В сравнении с апрелем-маем 2023 года россияне купили сразу на 31% больше подобной техники.

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Во главе списка — консоли, спрос на которые возрос сразу на 51%. Немногим менее активно покупатели берут игровые ноутбуки и компьютеры. Похоже, жители страны стремятся закупиться перед майскими праздниками, чтобы спокойно поиграть на длинных выходных.

Источник: Ведомости.
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