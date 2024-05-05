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Baldur's Gate 3 может появиться на iPhone

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Larian.

Появились слухи, согласно которым Baldur's Gate 3 появится на iOS. Если верить инсайдеру под ником Dame Tech, то порт самой успешной RPG 2023 года выйдет уже в 2025-м, но только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad Pro. Впрочем, в будущем игра появится и на новых моделях устройств от Apple.

Baldur's Gate 3.В Baldur's Gate 3 перенесли Трисс, Геральта и других героев «Ведьмака 3»

Поверить в это сложно — Baldur's Gate 3 слишком большая и сложная игра. Она слабо подходит для мобильного гейминга не только из-за управления, а еще и системных требований — проблемы с оптимизаций возникли даже на Xbox Series S, и ради их устранения пришлось задержать релиз на платформе Microsoft.

Источник: iphones.ru
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