Баны в Counter-Strike 2 работают — появились фотографии заблокированных ботоферм

Пользователь Twitter под ником Gabe Follower поделился фотографиями и даже видео ботоферм из Китая, которые использовались для прокачки аккаунтов в Counter-Strike 2.



И, похоже, сейчас их владельцам приходится несладко — на одном из фото видно сообщения о многочисленных VAC-банах аккаунтов.

Конечно, это не искоренит ботофермы, но явно затруднит их работу — а это значит, что волны массовых банов Valve работают.