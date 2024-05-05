Rockstar готовит новости о GTA 6

Пользователи Интернета заметили, что Rockstar серьезно «почистила» свой официальный аккаунт в Instagram*, оставив там лишь самую актуальную информацию. Это может указывать на подготовку к появлению новых материалов по GTA 6 — даты релиза, скриншотов или даже трейлера. Ранее компания поступала именно так — например, перед выходом нового трейлера GTA 5.

Напомним, что презентация для инвесторов состоится уже 16 мая, и велика вероятность того, что новости об игре появятся именно в это время.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.