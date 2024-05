Microsoft закрыла легендарную студию — и не только ее

Студия Microsoft закрыла сразу несколько студий, принадлежавших издательству Bethesda. Самой известной из них оказалась Arkane Austin, создавшая Prey 2017 года и Redfall. Поддержка последней прекращается, но серверы Redfall продолжат работать. К счастью, основное отделение Arkane во французском Лионе остается в безопасности.

Закрылась и Tango Gameworks, известная хоррор-серией The Evil Within и недавним хитом Hi-Fi RUSH. Увы, успех игры не помог ее авторам. Также не повезло Alpha Dog Studios, создавшей мобильную игру Mighty Doom и Roundhouse Games, занимавшейся поддержкой The Elder Scrolls Online. К слову, когда-то именно в нее перешли разработчики оригинальной Prey — теперь некоторые из них отправятся работать в ZeniMax Online Studios.

Bethesda Game Studios (Elder Scrolls, Fallout), Machine Games (Wolfenstein, Indiana Jones and the Great Circle) и другие именитые студии закрывать не стали — по крайней мере пока.