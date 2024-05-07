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Сегодня, 16:10

Мощнее на 45% - раскрыты характеристики PlayStation 5 Pro

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Technizo Concept

Известный ресурс Digital Foundry рассказал о технических деталях PlayStation 5 Pro, которые, как утверждается, стали известны из документов, предназначенных для разработчиков игр.

Итак, количество процессоров рабочей группы (WGP) вырастет с 18 до 30, что формально повысит мощность консоли на 227% - с 10,23 терафлопс у оригинальной модели до 33,5. Однако на деле производительность повысится всего на 45% из-за особенностей графической архитектуры.

PS5. Новые подробности о PlayStation 5 Pro — старый процессор разгонят до более высоких частот

Стандартная частота графического процессора станет чуть меньше, чем у обычной PlayStation 5, зато в разгоне повысится до 2,35 гигагерц. Кроме того, производительность в играх вырастет за счет большего количества вычислительных блоков — с 36 до 56, а также увеличения кэша L1 и L0. Также видеочип PlayStation 5 Pro будет поддерживать новые функции DirectX 12 Ultimate и аналог алгоритма масштабирования FSR 2.

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