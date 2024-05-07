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Сегодня, 20:20

Студия из Казахстана показала необычный сетевой хоррор

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Независимая студия Echo Games Lab из Казахстана представила необычную мультиплеерную игру Reverb.


Главная особенность «тактического стелс-шутера с видом от первого лица» — невидимость игроков. Шум или полученный урон делают игрока видимым, но до этого он будет находиться в относительной безопасности.

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Интересен и биопанк-сеттинг игры. Враги эволюционируют и становятся сильнее, используемое игроками оружие живое и привыкает к своему обладателю, а главная валюта внутри мира Reverb — элементы РНК.

Дата выхода проекта пока неизвестна.

Источник: Steam
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