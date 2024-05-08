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Сегодня, 15:25

В Москве состоится финал турнира по «Миру танков» — финалисты получат больше 1 миллиона рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Кубок Синергии.
Фото Университет Синергия

В столице состоится финал «Кубка Синергии» — киберспортивного турнира по «Миру танков», который пройдет 18 мая.

Кубок Синергии.
Фото Университет Синергия

Состязания, где 4 лучших команды сразятся в формате 7*7, можно будет вживую наблюдать в кинотеатре «Октябрь», а также на трансляции по ТВ. Призовой фонд турнира составит более 1 миллиона рублей: за 1 место — 550 тысяч рублей, за 2 место — 300 тысяч рублей, за 3 и 4 места — по 75 тысяч рублей.

Мир Танков.
Фото Lesta Games

Комментировать финал «Кубка Синергии» будут стример Артем «Помидор» Кузнецов, Надюшка-опасность NIAGARA, Дмитрий de1uxe Репин, Никита Sh0tnik Пахомов и один из самых титулованных российских киберспортсменов в «Мире танков» Максим Inspirer Мазеин.

Мир Танков.
Фото Lesta Games

Турнир стал первым масштабным киберспортивным событием в Москве после долгого перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Организатором мероприятия выступил факультет игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» при поддержке Федерации компьютерного спорта России и проекта «Мир танков».

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