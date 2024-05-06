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Сегодня, 14:00

Sony признала поражение — Helldivers 2 больше не нужно привязывать к PSN

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Arrowhead Game Studios

Как и ожидалось, противостояние Sony с аудиторией Helldivers 2 закончилось поражением компании — сегодня было объявлено о том, что регистрация в PSN более не является обязательной. Уступка сопровождалась типичной корпоративной риторикой о бесценных отзывах и благодарности за поддержку.

Helldivers 2. Steam начал возвращать деньги за Helldivers 2 вне зависимости от времени

Увы, ущерб уже нанесен — страница игры в Steam по-прежнему завалена негативными оценками, пусть их постепенно и становится меньше.

Источник: Twitter
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