Sony признала поражение — Helldivers 2 больше не нужно привязывать к PSN

Как и ожидалось, противостояние Sony с аудиторией Helldivers 2 закончилось поражением компании — сегодня было объявлено о том, что регистрация в PSN более не является обязательной. Уступка сопровождалась типичной корпоративной риторикой о бесценных отзывах и благодарности за поддержку.

Увы, ущерб уже нанесен — страница игры в Steam по-прежнему завалена негативными оценками, пусть их постепенно и становится меньше.