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Китайская полиция арестовала преступника, укравшего виртуальные перчатки в Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Китайская полиция арестовала необычного вора — он украл перчатки, но не с витрины магазина, а в Counter-Strike 2.


Сообщается, что перчатки были проданы за 250 долларов, что примерно 22 900 рублей, а молодой человек попытался замести за собой следы, деактивировав аккаунты.

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Однако это не помогло, и теперь ему грозят вполне реальные неприятности — в Поднебесной очень серьезно относятся к киберпреступности.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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