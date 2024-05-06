Китайская полиция арестовала преступника, укравшего виртуальные перчатки в Counter-Strike 2

Китайская полиция арестовала необычного вора — он украл перчатки, но не с витрины магазина, а в Counter-Strike 2.



Сообщается, что перчатки были проданы за 250 долларов, что примерно 22 900 рублей, а молодой человек попытался замести за собой следы, деактивировав аккаунты.

Однако это не помогло, и теперь ему грозят вполне реальные неприятности — в Поднебесной очень серьезно относятся к киберпреступности.