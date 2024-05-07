Virtus.pro стала четвертьфиналистом турнира ESL Pro League по CS 2

Российская команда Virtus.pro вышла в 1/4 финала турнира ESL Pro League Season 19 по CS 2, который проходит в Мальте.

Во вторник, 7 мая, «медведи» обыграли GamerLegion со счетом 2-0 (13:11, 13:11). В составе россиян лучшим игроком матча стал Денис electroNic Шарипов, заработавший рейтинг 1.15.

В четвертьфинале VP сыграют с командой из Монголии The MongolZ. Встреча пройдет 8 мая. Начало — в 20.30 мск.

Турнир ESL Pro League Season 19 стартовал 23 апреля и завершится 12 мая. Призовой фонд соревнований — 750 тысяч долларов.