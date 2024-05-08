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Сегодня, 15:55

Определены сильнейшие команды «Кубка Синергии» по игре «Мир танков» — в списке четыре команды

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Кубок Синергии.
Фото Университет Синергия

ENEMY, Beyond, WhoCares? и ALFA стали сильнейшими командами в отборочном этапе «Кубка Синергии». Теперь ребята поборются за большой куш.

Мир танков.
Фото Lesta Games

Отборочные этапы, участие в которых приняло 200 коллективов, прошли 27 и 28 апреля. Лучшая четверка продолжит битву в полуфиналах, финале и матче за 3-е место квалификации, которые пройдут 18 мая в кинотеатре «Октябрь».

Мир танков.
Фото Lesta Games

Призовой турнира составит более 1 миллиона рублей: за 1-е место — 550 тысяч рублей и 100% скидка на весь период обучения по программе «Менеджер в игровой индустрии и киберспорте», за 2-е место — 300 тысяч рублей, за 3-е и 4-е места — по 75 тысяч рублей. Посмотреть онлайн-трансляцию можно совершенно бесплатно.

Кубок Синергии. В Москве состоится финал турнира по «Миру танков» — финалисты получат больше 1 миллиона рублей

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В Москве состоится финал турнира по «Миру танков» — финалисты получат больше 1 миллиона рублей

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