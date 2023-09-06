Турецкие цены на годовую подписку PS Plus взлетели в 6 раз

С 6 сентября стоимость годовой подписки PS Plus выросла во всем мире. Но особенно не повезло Турции — именно этот регион популярен в России.

Так, ранее год подписки в формате Deluxe стоил 460 лир или 1690 рублей, сейчас же цена взлетела до 2740 лир — а это уже более десяти тысяч рублей. Впрочем, теперь потребуются заплатить больше денег за любые варианты PS Plus:

PS Plus Essential:

1 месяц — 175 лир

3 месяца — 440 лир

12 месяцев — 1440 лир

PS Plus Extra:

1 месяц — 260 лир

3 месяца — 720 лир

12 месяцев — 2340 лир

PS Plus Deluxe:

1 месяц — 305 лир

3 месяца — 830 лир

12 месяцев — 2740 лир