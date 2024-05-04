Helldivers 2 разгневала сообщество — в игре появилась система, которая просто так блокирует игроков

Sony умудрилась испортить Helldivers 2 в один клик — студия создала в игре авторизацию через PSN, которая блокирует доступ к игре.

Helldivers 2. Фото Arrowhead Game

Блокировки связаны с тем, что не во всех странах есть легальная возможность создать аккаунт PlayStation Network. Если же создать аккаунт не в своей стране или использовать VPN, то Sony просто заблокирует ваш аккаунт и доступ к игре.

Helldivers 2. Фото Arrowhead Game

В Arrow Head Studios (студии разработчиков Helldivers 2) извинились перед геймерами и сказали, что такое решение не зависело от них. Сейчас они планируют отстоять позицию геймеров и отменить решение Sony.