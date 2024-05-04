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Сегодня, 21:15

Появилась карта игрового мира S.T.A.L.K.E.R. 2 — она выглядит будто бы нарисованной от руки

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стало известно, как выглядит топографическое пространство S.T.A.L.K.E.R. 2, пусть и приблизительно — появилось изображение с картой, которая входит в физическое коллекционное издание игры.

Правда, особенной детализацией она не отличается — картинка стилизована под карандашные наброски. Тем не менее, на ней можно разглядеть Припять, Свалку и другие знакомые локации.

S.T.A.L.K.E.R. 2. В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 показали как изменилась Припять

Помимо карты в Ultimate-издание игры входят рюкзак, брелок, артбук и еще много других предметов, а отдать за него придется почти 35 тысяч рублей.

Источник: TG-канал Xbox Hub
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