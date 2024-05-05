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Сегодня, 14:20

Steam начал возвращать деньги за Helldivers 2 вне зависимости от времени

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Arrowhead Game Studios

Скандал с Helldivers 2 продолжается. Решение Sony о том, что для игры понадобится аккаунт PSN, попросту закрыло доступ в десятках стран, где создать такой аккаунт легально попросту невозможно. В результате Helldivers 2 сняли с продажи более чем в 170 государствах, включая Японию, а Valve начала возвращать деньги за игру даже тем, кто провел в ней более двух часов.

Helldivers 2. Helldivers 2 разгневала сообщество — в игре появилась система, которая просто так блокирует игроков

Официальной реакции на происходящее от Sony пока не поступало, а руководитель создавшей Helldivers 2 студии Arrowhead написал в Twitter, что «не знает» как поступать игрокам.

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