Steam начал возвращать деньги за Helldivers 2 вне зависимости от времени

Скандал с Helldivers 2 продолжается. Решение Sony о том, что для игры понадобится аккаунт PSN, попросту закрыло доступ в десятках стран, где создать такой аккаунт легально попросту невозможно. В результате Helldivers 2 сняли с продажи более чем в 170 государствах, включая Японию, а Valve начала возвращать деньги за игру даже тем, кто провел в ней более двух часов.

Официальной реакции на происходящее от Sony пока не поступало, а руководитель создавшей Helldivers 2 студии Arrowhead написал в Twitter, что «не знает» как поступать игрокам.