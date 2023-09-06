Бесплатная игра про космос вышла в один день со Starfield

В день релиза Starfield в Steam вышла еще одна игра про космос. Впрочем, конкурировать им вряд ли придется — 2099 Gravity Havoc совершенно бесплатна.

Инди-игра от Xtopia Studio предлагает аудитории два вида активности — космические перестрелки с атакующими истребителями врага и поиски «энергетических кубов» внутри орбитальной станции. Искать кубы придется в условиях невесомости и пользуясь гравитационной пушкой.

2099 Gravity Havoc. Фото Xtopia Studio

Протагонист — это явно сбежавшая из аниме девушка, называемая в скупом описании из Steam «Специальным агентом». Звучит интригующе!