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Бесплатная игра про космос вышла в один день со Starfield

Богдан Виноградов
Корреспондент
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2099 Gravity Havoc.
Фото Xtopia Studio
2099 Gravity Havoc.
Фото Xtopia Studio
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В день релиза Starfield в Steam вышла еще одна игра про космос. Впрочем, конкурировать им вряд ли придется — 2099 Gravity Havoc совершенно бесплатна.

Инди-игра от Xtopia Studio предлагает аудитории два вида активности — космические перестрелки с атакующими истребителями врага и поиски «энергетических кубов» внутри орбитальной станции. Искать кубы придется в условиях невесомости и пользуясь гравитационной пушкой.

2099 Gravity Havoc.
Фото Xtopia Studio

Протагонист — это явно сбежавшая из аниме девушка, называемая в скупом описании из Steam «Специальным агентом». Звучит интригующе!

Источник: Steam
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