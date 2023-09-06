Россияне активно закупаются консолями Xbox Series и PlayStation 5 уже на протяжении года

Трудно поверить, но цифры есть цифры — в России покупают игровые консоли гораздо чаще, чем год назад.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на отечественные розничные сети, речь идет о повышении продаж Xbox последнего поколения и PlayStation 5 в разы.

Например, в Wildberries поделились данными о росте продаж на 323% начиная с августа 2022. Считается, что главные причины — это налаживание схем «серого импорта» и колебания цен на консоли.

Сначала приставки покупали потому что они дешевели, а затем, когда началось подорожание — пока еще оставались накопления.