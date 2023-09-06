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Сегодня, 21:29

Россияне активно закупаются консолями Xbox Series и PlayStation 5 уже на протяжении года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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PlayStation 5.
Фото Unsplash/Triyansh Gill

Трудно поверить, но цифры есть цифры — в России покупают игровые консоли гораздо чаще, чем год назад.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на отечественные розничные сети, речь идет о повышении продаж Xbox последнего поколения и PlayStation 5 в разы.

Например, в Wildberries поделились данными о росте продаж на 323% начиная с августа 2022. Считается, что главные причины — это налаживание схем «серого импорта» и колебания цен на консоли.

Сначала приставки покупали потому что они дешевели, а затем, когда началось подорожание — пока еще оставались накопления.

Источник: https://iz.ru/1569288/ivan-chernousov/konsolnaia-zakupka-prodazhi-xbox-i-playstation-vyrosli-v-tri-raza
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