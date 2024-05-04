Культовый «кирпич» от Nokia получит свой ремейк с камерой и USB-C разъемом

Nokia 3210 получит обновленную версию — у кнопочного телефона появится камера и USB-C разъем.

Nokia 3210 2024. Фото Nokia

У телефона будет округлый корпус и цветной IPS-дисплей на 2,4 дюйма с разрешением 320 на 240 пикселей. Девайс выйдет с чипом Unisoc T107 и 64 Мбайт ОЗУ. Можно будет поставить карту памяти microSD до 32 Гбайт. Еще тут есть слот под две сим-карты, поддержка LTE, камера с разрешением 2 мегапикселя.

Nokia 3210 2024. Фото Nokia

Обойдется обновленный Nokia 3210 в 9 тысяч рублей.