Steam уменьшил награды за покупки россиянам

Компания Valve в два раза снизила количество выдаваемых очков пользователям за покупки в Steam для игроков из России.

Ранее за каждые потраченные 100 рублей игроки могли получить 135 очков, теперь же количество их уменьшилось до 64 очков. Чтобы купить один анимированный аватар, потребуется потратить 3000 очков или 4700 рублей (против 2300 рублей ранее). Фон профиля стоит 2000 очков.

Специальные очки выдаются на платформе за покупки. Их можно потратить на украшение страницы профиля, приобретение специальных эмоций для чата и анимированных аватаров.