New World станет временно бесплатной в Steam

Amazon сообщила, что с 7 по 11 апреля в MMORPG New World пройдут бесплатные выходные. Это событие предназначено для того, чтобы привлечь новых игроков попробовать New World.

Во время акции игроки могут создавать персонажей не на всех серверах. Не будут доступны внутриигровые покупки, но весь прогресс можно будет перенести в платную версию по окончании бесплатного периода.

Скорее всего, акция будет доступна и в России, несмотря на то что игру убрали из продажи в нашем регионе. Подобная ситуация случилась с Dead by Daylight.