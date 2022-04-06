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Сегодня, 20:06

Из ESL One Stockholm Major 2022 убрали стадию WildCard

Пьеретта АРКАН
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Из ESL One Stockholm Major 2022 убрали стадию WildCard.

На официальном сайте турнира организаторы изменили формат предстоящего ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2. На данный момент убрали стадию WildCard и прямые слоты в плей-офф.

В групповом этапе сыграют 18 команд — по 9 в двух группах. По шесть лучших команд выйдут в плей-офф, по три худших — покинут турнир.
Вероятнее всего, формат изменили по причине критики про-игроков и сообщества по итогам прошлого сезона.

ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2 — это крупный турнир, в котором лучшие команды из региональной лиги соревнуются друг с другом, чтобы заработать еще больше очков DPC и денежных призов. 18 команд, занявших первые места в каждой сетке Регионального дивизиона I, соревнуются в крупных турнирах.

Источник: https://www.esl-one.com/dpc/
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