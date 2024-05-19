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Сегодня, 16:15

Forza Horizon 6 анонсируют уже в начале июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Playground Games

Если верить инсайдерам, то анонс Forza Horizon 6 уже совсем близко — ее должны впервые показать на презентации Xbox Games Showcase 2024 9 июня.

Ходят слухи, что местом действия новой части гоночной франшизы станет Япония. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

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Предыдущая игра серии Forza Horizon 5 была анонсирована в июне 2021 года и вышла спустя несколько месяцев, в октябре того же года. Нетрудно предположить, что и на этот раз нас ожидают примерно такие же сроки.

Источник: TG-канал VG/Двач
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