Forza Horizon 6 анонсируют уже в начале июня

Если верить инсайдерам, то анонс Forza Horizon 6 уже совсем близко — ее должны впервые показать на презентации Xbox Games Showcase 2024 9 июня.

Ходят слухи, что местом действия новой части гоночной франшизы станет Япония. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Предыдущая игра серии Forza Horizon 5 была анонсирована в июне 2021 года и вышла спустя несколько месяцев, в октябре того же года. Нетрудно предположить, что и на этот раз нас ожидают примерно такие же сроки.