PlayStation 5 оказалась не нужна — за 4 года продаж на нее перешла лишь половина пользователей PSN

Sony недовольна продажами PlayStation 5 — за 4 года с релиза консоли на нее перешла только половина пользователей PSN.

The Last of Us Part 2. Фото Sony

Геймеры продолжают играть на PlayStation 4, что снижает продажи игровых студий, которые выбирают PlayStation 5 в качестве единственного поколения для релиза.

Рано или поздно игроки перейдут на новые консоли, однако этот переходит длится дольше, чем ожидалось, заявили в компании.