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В iPhone 17 могут поменять задние камеры — их хотят расположить в горизонтальном виде

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Рендер iPhone 17.
Фото Соцсети

По слухам, в линейке iPhone 17, помимо обычной и версий Pro, появится тонкая версия iPhone 17 с приставкой Slim. Так вот, в тонкой версии iPhone 17 могут изменить дизайн. Камеры смартфона хотят расположить в горизонтальном виде.

Рендер iPhone 17.
Фото Соцсети

На фото — неофициальный рендер, который лишь примерно иллюстрирует то, как может выглядеть обновленный дизайн.

iPhone 17 обещают показать в сентябре 2025 года.

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