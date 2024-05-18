В iPhone 17 могут поменять задние камеры — их хотят расположить в горизонтальном виде

По слухам, в линейке iPhone 17, помимо обычной и версий Pro, появится тонкая версия iPhone 17 с приставкой Slim. Так вот, в тонкой версии iPhone 17 могут изменить дизайн. Камеры смартфона хотят расположить в горизонтальном виде.

Рендер iPhone 17. Фото Соцсети

На фото — неофициальный рендер, который лишь примерно иллюстрирует то, как может выглядеть обновленный дизайн.

iPhone 17 обещают показать в сентябре 2025 года.