Чемпионы «Кубка Синергии» увезли домой более полумиллиона рублей за победу в «Мире танков»

Университет «Синергия» провел первый в своей истории киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». «Кубок Синергии» проходил при поддержке Федерации компьютерного спорта России и разработчиков игры из Lesta Games.

В нем участвовали более 200 коллективов, но в финале сошлись только две — Enemy и Beyond. Победу со счетом 7:4 одержала Enemy — команде досталось 550 000 рублей и грант на обучение в «Синергии» на 10 миллионов рублей.