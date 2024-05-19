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Сегодня, 14:35

Чемпионы «Кубка Синергии» увезли домой более полумиллиона рублей за победу в «Мире танков»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Университет «Синергия» провел первый в своей истории киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». «Кубок Синергии» проходил при поддержке Федерации компьютерного спорта России и разработчиков игры из Lesta Games.

Мир Танков. Lesta Games и игроки в «Мир танков» собрали 119 миллионов рублей для ветеранов

В нем участвовали более 200 коллективов, но в финале сошлись только две — Enemy и Beyond. Победу со счетом 7:4 одержала Enemy — команде досталось 550 000 рублей и грант на обучение в «Синергии» на 10 миллионов рублей.

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