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Сегодня, 17:35

Косплеерша из Германии показала образ Евы из игры Stellar Blade — костюм героини выглядит реалистично

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Stellar Blade.
Фото Shift Up

Немецкая косплеерша WanderLustLuca представила геймерам шикарный образ Евы из нашумевшей видеоигры Stellar Blade.

Косплей от WanderLustLuca.
Фото Twitter

Особенно сильно сообществу понравился костюм — его девушка заказала у мастера, шьющего полноразмерные бодисьюты. Облегающее одеяние отлично подчеркивает фигуру красавицы в косплее.

Косплей от WanderLustLuca.
Фото Twitter

К сожалению, пока что Luca порадовала только одним снимком в образе из Stellar Blade, но в соцсетях девушки много других косплеев на культовых персонажей.

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