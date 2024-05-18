Косплеерша из Германии показала образ Евы из игры Stellar Blade — костюм героини выглядит реалистично

Немецкая косплеерша WanderLustLuca представила геймерам шикарный образ Евы из нашумевшей видеоигры Stellar Blade.

Косплей от WanderLustLuca. Фото Twitter

Особенно сильно сообществу понравился костюм — его девушка заказала у мастера, шьющего полноразмерные бодисьюты. Облегающее одеяние отлично подчеркивает фигуру красавицы в косплее.

Косплей от WanderLustLuca. Фото Twitter

К сожалению, пока что Luca порадовала только одним снимком в образе из Stellar Blade, но в соцсетях девушки много других косплеев на культовых персонажей.