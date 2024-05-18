Культовая Resident Evil получит ремейк — игра будет похожа на новые части серии

К 30-летию серии Resident Evil Capcom готовит ремейк самой первой игры.

Resident Evil. Фото Capcom

Японские разработчики планируют сделать игру более медленной и тактической, как было в оригинале, однако от «танкового управления» все же откажутся — управление в RE: Remake будет похоже на управление в Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake. Разработчики также планируют расширить сюжет игры.

Зомби в ремейке оригинала будут живучей, чем в последующих частях, поэтому на них придется тратить больше патронов.

Релиз запланирован до конца 2026 года.