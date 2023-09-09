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S.T.A.L.K.E.R. 2 опять перенесут? В пражском офисе GSC Game World произошел сильный пожар

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S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

В сети появилась информация о том, что в пражском офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 произошел пожар.

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Нанесенный огнем ущерб оценивают в 66 тысяч долларов или 6 451 000 рублей. Согласно источникам, больше всего пострадал этаж с резервными серверами студии. Фотографий инцидента нет.

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Также нет информации и о том, повлияет ли инцидент на скорость выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и на возможный перенос игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Не «Сталкер 2», а «Ждалкер 2»: релиз игры будет перенесен на 1 квартал 2024 года

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