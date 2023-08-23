Не «Сталкер 2», а «Ждалкер 2»: релиз игры будет перенесен на 1 квартал 2024 года

Игроки все никак не дождутся релиза шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра, разрабатываемая украинской студией GSC Game World, была перенесена несколько раз. В качестве последней даты выхода значился декабрь 2023 года.

Похоже, разработчики не успевают уложиться в очередной озвученный срок и собираются перенести S.T.A.L.K.E.R. 2 на 1 квартал 2024 года.

Об очередном переносе проекта стало известно из пресс-релиза на официальном сайте игры. Сами разработчики пока не озвучили новость в социальных сетях.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC Game World

Ранее один из польских журналистов рассказал о демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, игра находится в очень сыром виде — в шутере очень много багов, проблем с графикой и, в частности, с лицевой анимацией персонажей.

Также журналист отметил, что графика игры является устаревшей и совсем не дотягивает до стандарта современных больших проектов.