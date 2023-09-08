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Сегодня, 22:38

В GOG можно бесплатно забрать преемника Doom и Quake

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Requiem: Avenging Angel.
Фото Ziggurat

Магазин GOG в рамках осенней распродажи раздает Requiem: Avenging Angel — ретро-шутер с очень положительными отзывами в Steam.

Игрок возьмет на себя роль архангела Малахии, который пытается остановить священную войну между избранными воинами Небес и падшими ангелами Ада. Игру можно забрать до 11 сентября включительно.
Requiem: Avenging Angel.
Фото Ziggurat

Тем временем в Epic Games Store можно забрать Spelldrifter — гибрид карточной и тактической игры, в котором нужно научиться ловко управляться с имеющимися у них ресурсами как в пространстве игрового поля, так и во времени.

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