Apple планирует выпустить недорогой MacBook для студентов и школьников
Apple рассказала о желании выпустить бюджетную (недорогую) модель ноутбука MacBook для студентов и школьников.
MacBook.
Фото Apple
Такое решение компания решила принять после роста популярности прямого конкурента — Chromebook.
Chromebook.
Фото Google
Новый MacBook будет нацелен на студентов и учащихся — компания Apple планирует предоставить высококачественный и мощный, но при этом бюджетный вариант ноутбука.
Подробностей о цене и дизайне пока нет — больше информации обещают дать в первой половине 2024 года.
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