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Apple планирует выпустить недорогой MacBook для студентов и школьников

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MacBook.
Фото Apple

Apple рассказала о желании выпустить бюджетную (недорогую) модель ноутбука MacBook для студентов и школьников.

MacBook.
Фото Apple

Такое решение компания решила принять после роста популярности прямого конкурента — Chromebook.

Chromebook.
Фото Google

Новый MacBook будет нацелен на студентов и учащихся — компания Apple планирует предоставить высококачественный и мощный, но при этом бюджетный вариант ноутбука.

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Подробностей о цене и дизайне пока нет — больше информации обещают дать в первой половине 2024 года.

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