Apple планирует выпустить недорогой MacBook для студентов и школьников

Apple рассказала о желании выпустить бюджетную (недорогую) модель ноутбука MacBook для студентов и школьников.

MacBook. Фото Apple

Такое решение компания решила принять после роста популярности прямого конкурента — Chromebook.

Chromebook. Фото Google

Новый MacBook будет нацелен на студентов и учащихся — компания Apple планирует предоставить высококачественный и мощный, но при этом бюджетный вариант ноутбука.

Подробностей о цене и дизайне пока нет — больше информации обещают дать в первой половине 2024 года.