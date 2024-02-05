PUBG привел корейского пацифиста в тюрьму — за баттл-рояль дали полтора года

Южнокорейский геймер очень не хотел идти в армию и потому заявил, что является убежденным пацифистом. Увы, суд воспринял это как попытку «откосить» от службы и влепил несостоявшемуся рядовому полтора года тюрьмы.

Аргументы оказались интересными. Обвинение напомнило, что молодой человек любил играть в PUBG, достаточно реалистичный экшен, в котором нужно убивать других игроков — дескать, пацифист бы так делать не стал. Вместе с неучастием в антивоенных организациях этого хватило, чтобы осудить несчастного геймера.