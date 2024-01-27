У главного батл-рояля проблемы в администрации — что ждет PUBG

На студию Krafton, ответственную за PUBG, подала в суд бывшая сотрудница. У девушки серьезные обвинения.

Фото Krafton

Пострадавшая обвиняет бывшего главу Krafton в сексуальном нападении и увольнении, которое последовало после того, как девушка рассказала о произошедшем.

Представитель Krafton сообщил, что компания относится ко всем обвинениям в ненадлежащем поведении на рабочем месте с максимальной серьезностью. Большего студия не может сказать, так как началось судебное разбирательство.

Пока неизвестно, как это повлияет на PUBG и повлияет ли вообще.