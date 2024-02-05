Екатерина Мизулина рассказала о скорой блокировке VPN в России

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, рассказала о грядущей блокировке VPN. Это произошло на встрече с екатеринбургскими школьниками.

Мизулина заметила, что с 1 марта блокировке подвергнутся крупные сервисы, подчеркнув при этом, что заблокировать все VPN, прокси и анонимайзеры не получится никогда. Она сравнила эти технологии с «порталом в ад» — по ее словам, пользователи самостоятельно создают «дыры» в своих гаджетах, через которые утекают их личные данные.