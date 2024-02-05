Apple изменит дизайн iPhone 16 Pro — впервые со времен iPhone 12 Pro

iPhone 16 презентуют еще нескоро, только через несколько месяцев. Тем не менее, интернет уже полнится слухами о грядущих инновациях. Если им верить, то увеличится диагональ дисплея с 6'1 до 6'3 дюймов и размеры корпуса.

Также все новые модели оснастят емкостной кнопкой сбоку, предназначенной для фотографии, а сенсоры Face ID частично перенесут под экран.

Даже простые версии нового Айфона оснастят мощными телеобъективами. Разумеется, Apple постарается сделать упор и на искусственный интеллект, как это недавно произошло с Galaxy S24 — однако тут никакой конкретики пока нет.