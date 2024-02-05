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5 февраля, 21:45

Apple изменит дизайн iPhone 16 Pro — впервые со времен iPhone 12 Pro

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iPhone 16 презентуют еще нескоро, только через несколько месяцев. Тем не менее, интернет уже полнится слухами о грядущих инновациях. Если им верить, то увеличится диагональ дисплея с 6'1 до 6'3 дюймов и размеры корпуса.

iPhone 15. Дизайн iPhone 16 может разочаровать ожидающих — вот почему

Также все новые модели оснастят емкостной кнопкой сбоку, предназначенной для фотографии, а сенсоры Face ID частично перенесут под экран.

Даже простые версии нового Айфона оснастят мощными телеобъективами. Разумеется, Apple постарается сделать упор и на искусственный интеллект, как это недавно произошло с Galaxy S24 — однако тут никакой конкретики пока нет.

Источник: Hi-tech@mail.ru
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