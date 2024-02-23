Конкурент Skyrim? Моды для Baldur's Gate 3 появятся даже на Xbox и PlayStation

В бельгийской студии Larian заявили, что в 2024 году Baldur's Gate 3 получит официальную поддержку модов. Это значит, что модов станет больше, делать их станет проще, а появятся они в том числе и на консолях. Пока неизвестно, как именно это будет реализовано.

В разработке новой системы авторы игры сотрудничают с авторами известных модов, а первые ее компоненты появятся в следующем крупном патче, ожидать который стоит не ранее чем через несколько месяцев.