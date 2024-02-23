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23 февраля, 20:10

Гопники научатся паркуру — анонсирована российская игра Vasya Run

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото vasya

В Steam появилась страница инди-игры про паркур с колоритным названием Vasya Run: Ghetto Gopnik. Сам проект выглядит еще более колоритно — обычный гопник из будущего, где смешались русские и азиатские культуры, понимает, что полицейские — это инопланетяне, проводящие вторжение на землян.

Страх и&nbsp;ненависть в&nbsp;самарской шавушной. Игра о самарской шаверме появилась в Steam — уже можно поиграть в демо

Основа игры — это прыжки и уход от погони посреди уровней, которые могут выглядеть как отечественные многоэтажки, так и совершенно безумно.

Фото vasya

Дата выхода проекта, автором и издателем которого числится vasya, пока неизвестна, но его уже можно добавить в виш-лист.

Источник: Steam
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