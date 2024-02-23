Гопники научатся паркуру — анонсирована российская игра Vasya Run

В Steam появилась страница инди-игры про паркур с колоритным названием Vasya Run: Ghetto Gopnik. Сам проект выглядит еще более колоритно — обычный гопник из будущего, где смешались русские и азиатские культуры, понимает, что полицейские — это инопланетяне, проводящие вторжение на землян.

Основа игры — это прыжки и уход от погони посреди уровней, которые могут выглядеть как отечественные многоэтажки, так и совершенно безумно.

Фото vasya

Дата выхода проекта, автором и издателем которого числится vasya, пока неизвестна, но его уже можно добавить в виш-лист.