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16 февраля, 20:10

Вышел долгожданный патч для Baldur's Gate 3 — в нем поправили поцелуи

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Larian

Для Baldur's Gate 3 вышел шестой по счету патч. Обновление «весит» 21 гигабайт, а для его установки понадобится и вовсе 150 гигабайт, поэтому в случае нехватки места разработчики советуют просто переустановить Baldur's Gate 3.

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Патч правит кат-сцены с поцелуями — теперь они корректно работают для персонажей разного роста. Кроме того, изменились и некоторые ролики в конце игры, чтобы лучше подчеркнуть близость персонажей.

Были добавлены новые анимации для персонажей в лагере и, разумеется, исправлены баги. Но, пожалуй, самое важное — теперь убрать сопартийца из группы можно прямо во время разговора с сопартийцем, которого игрок собирается взять. Это значительно облегчает рутину и устраняет один из главных источников раздражения аудитории.

Источник: DTF
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