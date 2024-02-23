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23 февраля, 17:35

Украдено гигантское количество личных данных россиян — об этом сообщает Роскомнадзор

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото BISA

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что в 2024 году в интернет утекло 510 миллионов записей с данными жителей России. При этом 500 из них были частью одной утечки — ведомство занимается ее расследованием.

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Откуда именно были украдены данные, не сообщается. Известно, что в прошлом году в сеть попали 300 миллионов записей с данными россиян — меньше, чем в результате той самой гигантской утечки.

Источник: ТАСС
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