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Сегодня, 14:18

Как звучит Counter-Strike? В интернете сравнили звуки в играх серии за 20 лет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Серия Counter-Strike существует уже больше двадцати лет — и за это время поменялась не так сильно, как могла бы. Один из пользователей интернета продемонстрировал это, сравнив звуки из четырех версий игры — 1.6, Sourсe, Global Offensive и грядущей Counter-Strike 2.0.

Перезарядка, выстрелы, взрыв дымовой гранаты — все это сопровождало игроков на протяжении десятилетий, и будет сопровождать в будущем. Что и говорить, постоянство — это признак мастерства!

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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