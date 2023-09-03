Как звучит Counter-Strike? В интернете сравнили звуки в играх серии за 20 лет

Серия Counter-Strike существует уже больше двадцати лет — и за это время поменялась не так сильно, как могла бы. Один из пользователей интернета продемонстрировал это, сравнив звуки из четырех версий игры — 1.6, Sourсe, Global Offensive и грядущей Counter-Strike 2.0.

Перезарядка, выстрелы, взрыв дымовой гранаты — все это сопровождало игроков на протяжении десятилетий, и будет сопровождать в будущем. Что и говорить, постоянство — это признак мастерства!