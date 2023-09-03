В Starfield нет собак — и, кажется, это объяснено сюжетом

В Starfield вам не удастся найти ни собак, ни кошек, хотя собаки встречались еще в Skyrim и Fallout 4. Изначально многие посчитали, что это обычное упущение разработчиков. Но, кажется, недостаток питомцев объясняется еще и сюжетом.

Та самая шоколадка. Фото Bethesda Softworks

В описании одной из шоколадок упоминается, что она сделана в форме лабрадора-ретривера, вымершего животного. Учитывая, что в мире Starfield на Земле произошла катастрофа, превратившая ее в необитаемую, скорее всего вместе с остальной животной жизнью погибли не только лабрадоры, но и другие собаки.