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Сегодня, 16:10

В Starfield нет собак — и, кажется, это объяснено сюжетом

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda Softworks
Та самая шоколадка.
Фото Bethesda Softworks
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В Starfield вам не удастся найти ни собак, ни кошек, хотя собаки встречались еще в Skyrim и Fallout 4. Изначально многие посчитали, что это обычное упущение разработчиков. Но, кажется, недостаток питомцев объясняется еще и сюжетом.

Та самая шоколадка.
Фото Bethesda Softworks

В описании одной из шоколадок упоминается, что она сделана в форме лабрадора-ретривера, вымершего животного. Учитывая, что в мире Starfield на Земле произошла катастрофа, превратившая ее в необитаемую, скорее всего вместе с остальной животной жизнью погибли не только лабрадоры, но и другие собаки.

Источник: TG-канал VG/Двач
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