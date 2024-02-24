Хакеры сжигают телефоны на беспроводной зарядке

Тревожные новости — хакеры научились дистанционно уничтожать смартфоны и другие устройства при помощи перегрева.

Атака, которая называется VoltSchemer, использует уязвимости в беспроводных зарядных устройствах и может заставить устройство заряжаться выше допустимого предела или передавать энергию на некоторые электронные предметы, находящиеся поблизости, например, на автомобильные брелоки или флешки.

Все это может привести к повреждению устройства или даже пожару. Занимающиеся этой уязвимостью исследователи сообщили, что передали информацию о защите от VoltSchemer производителям электроники.