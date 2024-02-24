Никто не просил, но все равно сделали — в Counter-Strike 2 появятся брелоки

Counter-Strike 2 разочаровала многих игроков обилием багов и сомнительным балансом. Разумеется, студия Valve не сидела без дела и многое было исправлено. Однако некоторые новшества ставят игроков в тупик.

Так, сейчас в игре стали появляться... брелоки. Один из них уже нашли висящим на карте Baggage. Вероятно, уже скоро аксессуары появятся в игре и их можно будет повесить на оружие. Ничего плохого в этом нет, но многие задаются вопросом — не стоило ли пустить усилия разработчиков на что-то более полезное и срочное?