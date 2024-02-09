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9 февраля, 16:35

50 киберспортсменов по Dota 2 получили бан — все из-за чита от русских хакеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

Из-за февральского патча для античит-системы Dota 2 около 50 киберспортсменов получили бан.

Связано это с использованием утилиты Overplus — программы, которую геймеры использовали для смены скинов без их покупки, просмотра скрытой статистики противников и других нечестных функций. Софт создали русские хакеры.

Dota 2. Баны читеров и новый трон — детали свежего патча Дота 2

В числе заблокированных киберспортсменов есть парни из России — бан коснулся Егора Ark Жаботинского и Ярослава Limitless Паршина. Кроме того, с блокировкой столкнулся и бывший тренер NAVI Андрей Mag Чипенко.

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