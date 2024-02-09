50 киберспортсменов по Dota 2 получили бан — все из-за чита от русских хакеров

Из-за февральского патча для античит-системы Dota 2 около 50 киберспортсменов получили бан.

Связано это с использованием утилиты Overplus — программы, которую геймеры использовали для смены скинов без их покупки, просмотра скрытой статистики противников и других нечестных функций. Софт создали русские хакеры.

В числе заблокированных киберспортсменов есть парни из России — бан коснулся Егора Ark Жаботинского и Ярослава Limitless Паршина. Кроме того, с блокировкой столкнулся и бывший тренер NAVI Андрей Mag Чипенко.